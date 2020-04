Entrega de comida na Madeira entre os serviços com uso obrigatório de máscara

Veja também:

O presidente do governo regional da Madeira anunciou, neste sábado em conferência de imprensa, que, a partir da próxima semana, será obrigatório usar máscara em alguns locais e serviços.

“Esta recomendação passa a ser obrigatória a partir das zero horas do dia 22 de abril para os profissionais e pessoal de todas as atividades em contacto com o público e que neste momento estão em funcionamento, bem como todas aquelas atividades que o Governo vai levantando as restrições, de forma faseada e gradual”, começou por dizer Miguel Albuquerque.

Por exemplo, hipermercados e supermercados, mas não só. “Todos os profissionais, todos os funcionários e sobretudo aqueles que estão em contacto com o público ou confecionam bens alimentares ou que distribuem bens alimentares. É obrigatório, a partir de quarta-feira, todos usarem mascara”, reforçou.