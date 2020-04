“É para manter tudo na mesma”. Ovar sai da calamidade mas fica em emergência

O fim do cerco foi assinalado, durante a madrugada, com foguetes lançados em várias localidades do concelho e, aos poucos, o centro da cidade mostrava-se mais vivo. Mas a alegria é contida. Afinal, o país encontra-se ainda em estado de emergência.

Com o levantamento do cordão sanitário, neste sábado, Ovar deixa para trás dias de contenção máxima, mas está longe de ter recuperado a normalidade.

“Aplicam-se todas as regras do estado de emergência, mais as normas específicas do artigo 6.º, o artigo de Ovar neste período de prolongamento [do estado de emergência]”, explicou Eduardo Cabrita.

“Não há eliminação das restrições à circulação”, reforçou e as empresas do concelho vão continuar a seguir regras “mais exigentes” do que as aplicadas no país.

Alguma “discriminação” durante cerca polémica

Alfredo Costa lembra momentos em que se sentiu discriminado, só por ser de Ovar.

“Ia a certos clientes descarregar o camião e diziam-me: ‘oh chefe, coloque aí a guia e desapareça, porque é de Ovar e vai contaminar isto tudo’. Isto é desagradável”, conta à Renascença. “Senti isso mais no trabalho, porque de resto não podíamos sair daqui, não é?”, acrescenta.