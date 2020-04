Como vamos à praia ou ao cinema? O que vai acontecer na escola ou transportes? Costa responde

Veja também:

O primeiro-ministro já está a preparar o plano para o país começar a retomar maior normalidade a partir de Maio. Uma das medidas, avançadas em entrevista ao “Expresso”, passa pelo uso obrigatório de máscara nas escolas e nos transportes públicos.

Nestas declarações diz ser fundamental assegurar que as pessoas têm acesso em abundância às máscaras e também a gel desinfetante.

Revela que uma das prioridades passa por reabrir o comércio local, que é o que concentra menos pessoas e, que, por isso, é mais fácil garantir o distanciamento. Mas as pessoas que estão a atender vão ter de usar máscaras.

Ao nível do ensino, as aulas presenciais do 11.º e 12.º começarão mais tarde do que horário de trabalho para evitar congestionamentos nos transportes públicos. Ou seja, os horários estão a ser pensados de forma a que trabalhadores e alunos/professores não se cruzem.

Segundo o governante, o teletrabalho é para manter para dar tempo aos transportes públicos de se reorganizarem sem ficarem superlotados.

“O vírus não hiberna no verão”, lembra António Costa e, por isso, não vão ser permitidas aglomerações nas praias. Sem adiantar pormenores, diz apenas que caberá às as autarquias e capitanias tomar as medidas necessárias para evitar esses ajuntamentos.

“Há praias de grande extensão onde a aglomeração é facilmente evitável, há outras em que todos sabemos que a aglomeração é grande. A aglomeração não vai poder existir.”

Até os cinemas vão ter novas regras. Os lugares passam a ser todos marcados e só podem vender bilhetes de duas em duas filas, de três em três cadeiras.

Nesta entrevista ao semanário “Expresso”, o primeiro-ministro revela ainda querer avançar com um orçamento suplementar. “O ideal era que o orçamento suplementar pudesse ser apresentado ainda antes da interrupção dos trabalhos parlamentares”, que acontece em julho. Segundo Costa, “só faz sentido fazê-lo quando tivermos dados suficientemente sólidos sobre a situação económica, financeira, e as necessidades do país”.

O primeiro-ministro reiterou que “o país não precisa de austeridade”, e sim relançar a economia, mas recusa dar uma resposta definitiva sobre esse caminho: “Já ando nisto há muitos anos para não dar hoje uma resposta que amanhã não possa garantir”.



Quando questionado se será um orçamento de contenção, o governante diz que será um documento exatamente em sentido oposto. “É necessário para acomodar o acréscimo da despesa que estamos a ter. Não estamos na fase da contenção, mas do aumento da despesa“, remata.