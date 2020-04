Angustiados, tristes ou ansiosos. Pandemia já afeta saúde mental de mais de 80% dos portugueses

Para a coordenadora do estudo, Sónia Dias, os dados que mostram que a “questão da saúde mental merece atenção”.

De acordo com o Barómetro Covid-19 da Escola Nacional de Saúde Pública, divulgado este sábado, mais de mês e meio depois da chegada da pandemia de Covid-19 a Portugal, 82% dos portugueses sente algum efeito negativo na saúde mental.

A coordenadora regional de saúde mental do Alentej(...)

Ainda segundo o inquérito, os efeitos da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos portugueses está a afetar mais as mulheres do que os homens; 27% dos inquiridos refere que "nunca" se sente ansioso ou triste, sentimentos que apenas 15% das inquiridas também rejeitam.

E se os mais velhos são os “mais resilientes”, são também "aqueles que estão em teletrabalho” (35%) que sentem mais dificuldade em lidar com o confinamento.

“São os idosos quem se sente, com menor frequência, agitado, ansioso ou triste quando comparados com a população entre os 26 e os 65 anos”, explica a coordenadora científica do estudo.

A diferença pode ser explicada “com o facto de as pessoas em teletrabalho poderem estar a experienciar dificuldades em gerir a sua atividade profissional em simultâneo com a sua vida familiar”, adianta a investigadora.