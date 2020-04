EUA contam mais de 36 mil mortos por Covid-19

Veja também:

Os Estados Unidos da América contabilizam mais 36 mil mortos por Covid-19, de acordo com a contagem da Universidade John Hopkins.

Ao todo, foram 36.773 os óbitos, desde o início da pandemia, nos EUA, que também ultrapassaram, na sexta-feira, a barreira dos 700 mil infetados pelo novo coronavírus. O número ascendeu a 700.282.

Esta semana, Nova Iorque anunciou que ia adicionar 3.778 mortes "prováveis" da Covid-19 ao balanço de vítimas mortais da cidade.

Os EUA são o país do mundo com mais casos confirmados do novo coronavírus e mais mortes. O segundo país com mais óbitos é a Itália, com 22.745, e o segundo com mais contágios é Espanha, com 190.839.