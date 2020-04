Coronavírus já fez mais de 20 mil mortos em Espanha

Veja também:

Espanha ultrapassou, este sábado, a barreira dos 20 mil mortos por Covid-19. Com 565 novos óbitos em 24 horas (ainda assim, menos que no dia anterior, em que foram 585), o número total ascendeu a 20.043.

Com novos 3.658 contágios, no último dia, Espanha superou, também, a barreira dos 190 mil casos confirmados, para um total de 191.726.

Por outro lado, registam-se, também, 1.699 novas altas médicas, o que eleva o número de recuperados do novo coronavírus para 74.662.

A Espanha é o segundo país do mundo com mais casos confirmados, apenas atrás dos Estados Unidos (706.779), e o terceiro com mais óbitos, a seguir aos EUA (31.456) e à Itália (22.745 na sexta-feira).