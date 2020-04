Coronavírus faz 888 mortes num dia no Reino Unido

Veja também:

O número de mortos nos hospitais britânicos na sequência da infeção pelo novo coronavírus aumentou em 888 nas últimas 24 horas.

De acordo com os números divulgados neste sábado pelo Ministério da Saúde do Reino Unido, são agora 15.464 as vítimas mortais da Covid-19 no país.

Até às 16h00, e desde que a pandemia atingiu o território, foram testadas “357.023 pessoas, das quais 114.217 tiveram resultado positivo” para o novo coronavírus, afirmou o Ministério. Significa que, num dia, foram registados mais 5.526 casos.

Na sexta-feira, tinham sido registadas mais 847 mortes e 5.599 novos casos de pessoas infetadas relativamente ao dia anterior.

Os números das mortes são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e referem-se a óbitos registados apenas em hospitais até às 17h00 da véspera.