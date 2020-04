Alemanha ultrapassa barreira das 4.000 mortes devido ao coronavírus

Veja também:

A Alemanha ultrapassou, este sábado, a barreira dos 4.000 óbitos devido ao novo coronavírus, de acordo com dados do Instituto Robert Koch.

Com 242 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o total subiu para 4.110, entre um total de 137.439 casos confirmados, mais 3.609 que na sexta-feira. A Baviera é a região com mais casos (36.881).

Por outro lado, cerca de 81.800 pessoas foram dadas como recuperadas, o que supõe um aumento de 4.700 no número de altas, face ao dia anterior.

A Alemanha é o quinto país do mundo com mais casos de contágio pelo novo coronavírus, atrás de EUA (706.779), Espanha (190.839), Itália (172.434) e França (149.130). Porém, é "só" o nono país com mais mortes.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 150 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 483 mil doentes foram considerados curados.



O número de mortes em África ultrapassou as 1000 nas últimas horas, com quase 20 mil casos registados em 52 países, revela a última atualização dos dados da pandemia naquele continente.