Coronavírus. Djokovic prepara fundo de apoio a tenistas com dificuldades

O sérvio Novak Djokovic, número um mundial, revelou a intenção de iniciar um fundo de apoio aos tenistas do circuito ATP mais afetados pela pandemia da Covid-19, em conjunto com Roger Federer e Rafael Nadal.

Num evento nas redes sociais, Djokovic esteve à conversa com o suíço Stan Wawrinka, atual 17.º do ranking, e explicou que teve uma "longa conversa" com Federer e Nadal, para tentar arranjar uma forma de ajudar os jogadores que ocupam lugares inferiores e que possam estar a passar dificuldades.

"Estivemos a falar em como podemos contribuir e ajudar aqueles que realmente devem estar a passar dificuldades nesta altura. Queremos tentar acumular entre 3 e 4 milhões de dólares para os jogadores classificados entre 200 ou 250 e 700. Vamos ver", disse o tenista de 32 anos.

Djokovic acrescentou que o objetivo é criar um "sistema para determinar os jogadores que estão mais necessitados", com os dados disponibilizados pelo ATP.

O circuito masculino e também o feminino estão parados há mais de um mês devido ao novo coronavírus e deverão ficar suspensos pelos menos até julho.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 154 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 497 mil doentes foram considerados curados.