​J. Biden vencerá D. Trump?

As eleições presidenciais nos EUA realizam-se a 3 de Novembro. Daqui até lá muita coisa poderá acontecer – seis meses são uma eternidade em política. Mas, pelo menos, agora já sabemos que Donald Trump terá pela frente Joe Biden.

Biden, que foi vice-presidente de Obama, nunca foi brilhante em campanhas eleitorais. Na campanha para escolher o candidato do partido democrático, as coisas correram-lhe mal durante longo tempo. Mas na ponta final Biden surpreendeu com sucessivas vitórias nas eleições primárias, vencendo Bernie Sanders, um político muito à esquerda.

Provavelmente muitos adeptos do partido democrático entenderam que um socialista como B. Sanders dificilmente seria eleito presidente dos EUA. Agora Sanders apoia J. Biden, que aceitou incluir no seu programa algumas propostas dele. Terá Biden virado demasiado à esquerda?

Talvez menos do que se diz. Por exemplo, a proposta de subir o salário mínimo já era defendida pela generalidade dos democratas, preocupados com as desigualdades de rendimentos. É certo que Biden prometeu tornar as universidades gratuitas para famílias que ganhem até 125 mil dólares por ano e perdoar parte das dívidas já contraídas pelos estudantes universitários para pagarem o curso, dívidas que são altíssimas. Mas Biden não aceitou propostas de B. Sanders como nacionalizar o sistema de saúde e distribuir ações das empresas aos trabalhadores.

No fundo, para a maior parte dos democráticos que votarão em Novembro o grande objetivo é tirar Trump da Casa Branca. E Joe Biden, apesar das suas falhas iniciais, parece ser o candidato do partido democrático mais capaz de atingir esse objetivo. Da parte de muitos opositores de Trump será, se quisermos, uma eleição pela negativa.

Trump irá apresentar-se aos eleitores americanos com uma folha que não é brilhante. Nesta altura, ele está em alta nas sondagens, o que pode ser explicado pela pandemia que dizima os EUA – em alturas de crise, e esta é bem séria, as pessoas tendem a unir-se em torno de quem está à frente do governo. Mas as coisas podem mudar nos próximos meses, se prevalecer na sociedade americana a consciência de que Trump, que negou durante semanas a importância do coronavírus, é em boa parte responsável por os EUA terem, agora, o maior número de mortos do mundo pelo coronavírus.

Claro que podem ser apontadas ao atual presidente dos EUA outros inúmeros falhanços. Trump é um mentiroso compulsivo e quase diariamente tem atacado a democracia do seu país – quando critica os serviços secretos, por exemplo, ou quando diz que ele, presidente, tem poderes totais, ameaçando os governadores estaduais, os juízes que não lhe agradam e o próprio Congresso. Frequentemente depois recua, nunca reconhecendo que afinal não tinha razão – ou seja, contradiz-se descaradamente.

Em matéria económica e social, Trump foi eleito pelos “sacrificados do progresso”. Mas a reforma dos impostos que Trump promoveu beneficiou sobretudo os mais ricos. O défice orçamental dos EUA já era elevado antes da pandemia e agora será enorme, contrariando a política tradicional do partido republicano. Este partido está totalmente rendido a Trump, sacrificando os seus próprios ideais.

No plano internacional, o balanço é muito negativo. O lema “America first” levou a guerras comerciais, sobretudo com a China, onde todos saem a perder, incluindo os EUA. E Trump detesta organizações multilaterais, prejudicando desde a ONU à Organização Mundial de Saúde, passando pela Organização Mundial do Comércio.

Por outro lado, veja-se a Coreia do Norte, que não abdicou do seu programa nuclear, mas Kim Jong Un conseguiu ter reuniões com o presidente dos EUA, coisa que o seu pai e o seu avô nunca obtiveram. Ou a absurda política para o Médio Oriente, aparentemente desenhada pelo genro do Trump, Kushner, pessoa sem o mínimo de experiência diplomática.

Os adeptos irredutíveis de Trump não querem saber desses factos, mesmo os que foram traídos pelas políticas do presidente. Veremos se eles chegam para reeleger Trump.