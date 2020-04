​As mariscadas vão ter de esperar e não vão ser como antes. “Vai ser difícil recomeçar”

António Marques começou do zero. Em 2004, tinha uma peixaria na Aldeia do Meco. Com os irmãos, Sandra e André, começou a produzir mexilhão na Lagoa de Albufeira.

O entusiasmo na área do marisco cresceu e decidiu adquirir, também com os irmãos, um espaço para comprar e vender as iguarias que tantos apreciam. Hoje, a Mecomar, em Sesimbra, tem o dobro do espaço e emprega 18 pessoas, mas 16 estão neste momento em "lay-off".

António não teve outra solução. “Na última semana em que estivemos abertos, há um mês, começámos a sentir a falta de encomendas e também uma insegurança dos nossos funcionários na rua. A partir daí, decidimos mesmo fechar”, cota.

Com os restaurantes e hotéis a fechar, que representam 90% dos clientes desta empresa, o marisco fresco ficou por vender. No enorme armazém, estão 52 tanques de depuração de marisco. António Marques teve de desativar a maioria, devido aos gastos com água e eletricidade. Ficaram apenas 10. “Só num dia carregar um carro de subprodutos com 3.300 quilos. Foram para o lixo. Ainda congelei cerca de uma tonelada de marisco para tentar minimizar as despesas. Devolvi perto de dois mil quilos a fornecedores”, diz este empresário, esclarecendo ainda que algum produto foi distribuído pelos funcionários.



A Mecomar faturou, no último ano, 3,5 milhões de euros. Nos últimos tempos, tinha em média 300 clientes, alguns deles restaurantes de conhecidos chefs do país. Neste momento, a empresa ainda consegue vender para mercados e peixarias, tem cerca de 10 clientes. António e o irmão André cuidam do pouco marisco que têm nos tanques de depuração. Se este não for vendido, terá também de ir para o lixo.

Agora, há que pensar em todas as formas de minimizar as perdas. “Começámos a abrir ao fim de semana a loja de venda ao público, para minimizar ou para suportar algumas despesas.”