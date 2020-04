Uma ilustração de adeus a Sepúlveda. “Fiquei ligado a ele a um nível difícil de pôr em palavras”

O artista explica que para si “foi muito bom fazer este trabalho”, acrescenta mesmo que “foi apaziguador”. Paulo Galindro que ilustrou, entre outros, o livro “História de uma baleia branca” explica: “como ilustrador estou, de certo modo, habituado a olhar um pouco para alma de quem escreve, e nesse processo, mostro também a minha alma ao autor, e a todos aqueles que irão ler os livros”.

Galindro, que ilustrou outro livro de fábulas como “História de um Gato e de um Rato que se Tornaram Amigos”, refere-se a Sepúlveda como “um escritor visceral”, com “livros complexos”. Nas muitas ilustrações que criou, “sem filtros”, há como dizem as suas palavras “uma carga emocional e humana muito grande”.

“Fiquei ligado a ele a um nível difícil de pôr em palavras. Foi por isso que decidi ilustrar… uma imagem vale mil palavras, dizem”, afirma Paulo Galindro, que partilha também com a Renascença o vídeo onde revela a criação da ilustração para Sepúlveda.

A ilustração foi criada por Paulo Galindro, “sobre uma placa de madeira”. Assim, explica o ilustrador no testemunho que nos enviou, poderá “oferecer a ilustração” a Carmen Yañez, a mulher de Luis Sepúlveda.



No desenho, o autor “aparece muito mais novo”, indica Galindro, que ressalva: “não sou retratista, nem pretendo ser, mas imaginei-o mais novo, com a idade da personagem do livro “História de um Cão Chamado Leal", uma obra também ilustrada por si.

Na imagem, Sepúlveda aparece vestido “com o traje do chefe da comunidade Mapuche, também conhecido como Longko, símbolo da tradição desse povo indígena do centro-sul do Chile e do sudoeste da Argentina”.

Galindro explica: “essa sempre foi uma cultura muito querida para ele, por muitas, muitas razões, mas muito especialmente por terem sido vítimas de constantes perseguições ao longo da história do Chile. A ligação é tão forte, que dois dos livros que ilustrei têm, como pano de fundo, os Mapuche”. São eles “História de uma Baleia Branca” e a “História de um Cão Chamado Leal” .

Paulo Galindro não tem dúvidas – “Sei que ele gostaria muito de se ver representado assim”. Nas palavras que enviou à Renascença, termina, usando a língua espanhola para se despedir do amigo Luis Sepúlveda. “Hasta siempre, amigo Lucho… Descansa en Paz”.