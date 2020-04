​Setor do livro critica Ministério da Cultura por ficar fora dos apoios

Defraudado, o setor editorial e livreiro sente-se deixado de fora. A APEL critica a atitude da ministra que ainda esta semana, no parlamento, na comissão de cultura prometia até ao final da semana apresentar medidas de apoio para os média e setor do livro.

A direção da APEL explica, em comunicado, que souberam, na quinta-feira, do cancelamento do encontro com o Ministério da Cultura, que alegou que a ministra Graça Fonseca daria hoje uma conferência de imprensa, a que a APEL diz, ter “assistido com expetativa”. Mas a mesma “versou única e exclusivamente sobre as medidas que o Ministério da Cultura irá tomar relativo ao sector da comunicação social”.

Em comunicado, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) fala na falta de diálogo com o ministério de Graça Fonseca, numa altura em que “o tempo urge” para o setor editorial e livreiro, a braços com a maior quebra de sempre no negócio.

No comunicado divulgado esta sexta-feira, a APEL refere que “está neste momento sozinha e num monólogo que terá como conclusão breve a extinção de empresas de edição e de venda de livros”.

Recordando as palavras de Manuel Alegre, a APEL fala em “emergência cultural”, e lembra o que o poeta disse: “com cada livraria que fecha e cada editora que acaba não é apenas um pouco de nós e do nosso passado que morre, é também o futuro que se atrasa”.

Numa altura em que as livrarias registam quebras de vendas de quase 80%, na primeira semana de abril, com menos 125 mil livros vendidos do que em igual período, em 2019, a APEL alerta que “deixados a falar sozinhos não terão capacidade para sobreviver a estes terríveis meses”.

O grito de alerta surge quando na primeira semana de abril, venderam-se menos 124.707 livros do que na mesma semana de 2019. Os dados são da GfK Portugal e foram conhecidos hoje.

Medidas propostas pela APEL

A APEL refere que já a 2 de abril tinha reunido com o assessor para o livro do ministério da cultura e que, na altura, apresentaram um conjunto de medidas cruciais para a sobrevivência do setor.

Entre elas, o alargamento da Lei do Preço Fixo, à semelhança de outros países como França e Espanha; a redução do IVA a 0% no livro, por um período de 1 ano; um subsídio a fundo perdido para as rendas das livrarias durante o período de inatividade e revisão da lei do arrendamento; a aquisição de livros pelas bibliotecas aos livreiros; a oferta de um cheque-livro às famílias para relançar a atividade, entre outras propostas.