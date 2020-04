No princípio foi Kennedy. Agora Anne Frank, Indiana Jones ou Chopin: Bob Dylan está de volta

Veja também:

Bob Dylan não deixava escapar um tema inédito ia para oito anos. E agora, do nada, sem aviso e quase de enfiada, lança dois.

Depois de “Murder Most Foul”, um tema sobre o homicídio, em 1968, do então Presidente norte-americano John F. Kennedy – a versos tantos canta Dylan: “Foi o dia em que rebentaram os miolos do rei/Milhares estavam a assistir, mas ninguém viu nada/Aconteceu tão rápido, de surpresa/Ali mesmo, diante dos olhos de toda a gente” –, que saiu no passado dia 27 de março, esta sexta-feira Bob Dylan ofereceu-nos (nas diversas plataformas digitais) “I Countain Multitudes”.