Já conhece a música viral da “Quarentena”?

Veja também:

O produtor de música eletrónica de Mirandela estava longe de imaginar que a sua criação atingisse tal sucesso. “Quarentena”, o remix que criou para alertar para a necessidade de as pessoas ficarem em casa, faz-se escutar em várias partes do país, a partir das viaturas da PSP, da GNR e dos bombeiros. Além de ser um sucesso também no Youtube.

“Isto começou com uma brincadeira num grupo. Um amigo meu começou a mandar a voz para o grupo, em brincadeira, para ficarmos em casa e eu achei uma excelente ideia para fazer uma música”, conta João Pinto à Renascença.

Da ideia à ação não demorou muito, pois João Pinto pegou “no sample da voz” e construiu “o remix com música eletrónica”.

“Eram quatro da manhã e tinha a música feita para lançar no dia a seguir. Meti logo, para fazer upload às 9 da manhã, e logo ao fim desse dia já tinha 15 ou 16 mil ‘playes’, só com as pessoas a mandar entre os amigos para ficar em casa”, descreve o músico mirandelense.

João Pinto fez um vídeo com a música e uma imagem de um carro da PSP e “o vídeo ficou viral no mundo inteiro – em Espanha, Itália, França, Estados Unidos. Aquilo saiu em todo o lado, com a música a tocar no carro. E a partir daí a música ainda capsulou mais. Por isso, é um orgulho enorme estar a acontecer isto”, afirma.

“Fiquem em casa. Quem está sob isolamento profilático, em quarentena, entrou no país agora ou vem de uma zona de contaminação comunitária, tem que ficar em casa”, são as frases incisivas que se escutam à mistura com a música eletrónica.

“Quarentena”, a música, no Youtube já ultrapassou as 150 mil visualizações e está a ser um sucesso em muitas outras plataformas como o Spotify.

É tal, diz o produtor musical, que “já está no Tik Tok, uma aplicação nova dos jovens, que dançam com música e metem voz off por cima, a música lá está constantemente. E para além disso, a música começou a tocar nos carros da PSP, GNR, proteção civil e bombeiros”.