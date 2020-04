"Fé inocente das crianças" inspira açoriano a compor música que se torna viral

Veja também:

Flávio Cristóvam vive na Ilha Terceira, nos Açores. O músico está fechado em casa, a trabalhar no seu segundo disco. Pelo meio, e inspirado pela situação de pandemia global, escreveu uma música que se tornou viral à escala mundial. Agora quer, com os lucros que ela gerar, reunir ajudas para uma associação humanitária que, na Guiné-Bissau, combate a Covid-19.



Em entrevista à Renascença, o músico explicou como nasceu este êxito. Segundo ele, tudo “começou sem pretensão”, foi nas suas palavras a forma de reagir ao que estava a ver acontecer, nomeadamente em Itália, de onde chegavam imagens de médicos estoirados, enfermeiros exaustos e muitos doentes a morrerem com o novo coronavírus.

“A primeira analogia que fiz e que deu origem à escrita da canção foi, nos dias que correm, a distância acaba por ser a maior prova de amor. É como se o Mundo estivesse ao contrário, com os valores invertidos. A partir desse conceito comecei a escrita da canção”, diz.

Cristóvam fala num “sentimento muito forte de fé” que quis transpor para a canção e que “acaba por dar o nome à música – 'Andrá Tutto bene'”. Segundo este cantor, que foi o primeiro português a vencer a International Songwriting Competition, “ver Itália a lidar com tamanho problema e no meio daquela escuridão toda, ver as crianças nas varandas com os arco-íris a dizer 'Vai Ficar Tudo Bem'” serviu-lhe como “o único símbolo de esperança”.

Cristóvam afirma: “Achei que essa fé inocente, que só as crianças costumam ter, era algo a que todos nós deveríamos agarrar”.

Uma guitarra, um caderno e um amigo realizador

Músico desde os 11 anos e profissionalmente desde os 19, Cristóvam diz que desde sempre a sua forma de reagir às coisas foi “agarrar na guitarra e num caderno e começar a escrever. E desta vez não foi exceção”.

Compor é, para si, uma espécie de terapia, e pediu ajuda ao amigo e realizador Pedro Varela – autor de filmes como "A Canção de Lisboa" ou a série "Os Filhos do Rock".

“Enviei o primeiro esboço ao Pedro Varela, que é o realizador que depois fez o filme, e que também é um grande amigo meu, e uma pessoa com quem gosto de falar. Confio muito no bom gosto dele. Perguntei-lhe se ele imaginava alguma coisa do ponto de vista visual. O Pedro, mal ouviu o primeiro rascunho da canção, teve logo um impulso muito grande. Disse-me ‘eu sei exatamente como é que isto tem de ser comunicado, confia em mim’. A partir daí, começou uma aventura a dois”, relata.

Esta aventura musical foi feita entre uma produção caseira em que Cristóvam gravou em casa, todos os instrumentos da música e uma contribuição internacional em que Pedro Varela recebeu “contribuições para o filme doa quatro cantos do mundo”.

“A verdade é que foi tudo muito rápido. O processo de criação da canção e do filme foi em menos de uma semana. Penso que foram cinco dias”, estima. O vídeo, traduzido em várias línguas, tornou-se viral nas redes sociais.