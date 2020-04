Menezes Rodrigues: "Dirigentes de Braga e Sporting devem falar baixinho"

Menezes Rodrigues apela, em declarações a Bola Branca, para que os dirigentes do Braga e do Sporting não travem, nesta altura, uma guerra pública sobre a falta de pagamento da primeira prestação da transferência de Rúben Amorim do Minho para Alvalade.

“Este não é o momento para se estar a fazer alardes nem guerras nenhumas, não beneficia ninguém e só prejudica. Os intervenientes nesta situação devem ter tranquilidade e falar baixinho uns com os outros”, afirma o antigo vice-presidente dos leões.

O Sporting, que entrou em "lay-off", para minimizar o impacto económico da pandemia do novo coronavírus, não pagou os cinco milhões de euros respetivos à primeira prestação da transferência do treinador. A verba deveria ter sido saldada a 6 de março.