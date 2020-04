​Jornada Mundial da Juventude oferece computadores a alunos carenciados

As aulas através da RTP Memória começam no dia 20,(...)

Várias autarquias do norte a sul do país, e associações da sociedade civil, mobilizaram-se e estão a garantir dispositivos e ligação à internet aos alunos do ensino básico e secundário.

É o caso de Paredes que entregou esta sexta-feira o material informático a 1.300 alunos do concelho. Ao todo foram gastos 366 mil euros.

Quando a crise passar, o presidente da Câmara de Pares, Alexandre Almeida, conta com o apoio do Governo para suprir este investimento.

São ao todo 725 computadores portáteis, 602 tablets e 1.016 ligações à internet de banda larga, pagos pelo município de Paredes para que os alunos possam completar este terceiro período de aulas à distancia, sem problemas.

O primeiro-ministro, António Costa, garante que "no início do próximo ano letivo teremos assegurada a universalidade do acesso digital, quer de rede, quer de equipamento, quer de conteúdos, para que todos, estejam em que ano estejam, vivam onde vivam, possam ter acesso aos conteúdos digitais".



O primeiro-ministro reconhece que "há um conjunto de alunos que não tem acesso as plataformas digitais e por isso era preciso complementar isso com uma oferta que chegasse a todos, por isso criamos este programa do #EstudoEmCasa". Foi no evento de lançamento do #EstudoEmCasa, a nova telescola, nos estúdios da RTP, que fez o anúncio.