Bispo do Porto confia mais nas autarquias do que no Governo. "Fazem os testes que o Ministério da Saúde não fez"

O bispo do Porto pede ao Governo para que "desça à realidade". Em entrevista à Renascença e agência Ecclesia, D. Manuel Linda garante que "são as câmaras municipais que estão a fazer os testes [covid-19] que o Ministério da Saúde, até ao momento, não fez aos velhinhos".



Embora reconheça que “este não é o momento de nos dividirmos, é antes o momento de nos juntarmos todos”, o bispo do Porto sublinha que “nem tudo está a funcionar bem a nível nacional” no combate à pandemia do novo coronavírus.

D. Manuel Linda tem “mais confiança nas estruturas locais, concretamente nas câmaras municipais que têm dado um exemplo de uma extrema dedicação".

O prelado receia que, sobretudo, ao nível central ainda não se tenha percebido a real dimensão do problema nos lares de idosos. Neste contexto, D. Manuel Linda pede ao Ministério da Saúde "que desça à realidade".

“Eu não sei se, de facto, as estruturas nacionais a nível da saúde estão a dar-se conta do que é o problema dos nossos lares”, refere o bispo, para quem “não faz sentido dizer: ‘confinem os idosos infetados, ponham-nos a um canto num quarto isolado’”.

Em tom retórico, D. Manuel Linda pergunta: “algum lar tem dois grupos, três grupos de trabalhadores, um para o trabalho efetivo e outro de suplência, quando uma parte significativa dos nossos trabalhadores está infetada?”. Neste contexto, o bispo afirma que “fazer esquemas no papel é a mesma coisa que agredir o bom senso” e sugere que “é preciso descer à realidade como ela é”.

Procura de refeições de carenciados sobe mais de 100%

Na semana em que passam dois anos da sua entrada solene na Diocese do Porto, D. Manuel Linda revela o seu receio pela dimensão da crise económica, caso se prolongue no tempo a necessidade de contenção à Covid-19.

O bispo dá um exemplo de como na própria cidade do Porto se manifesta a carência das pessoas: “um dos nossos centros paroquiais, que estava a servir cerca de 100 refeições, está neste momento a servir 350”.

Noutro plano, D. Manuel Linda alerta para a eventualidade de “haver paróquias que vão ter dificuldades em pagar aos seus funcionários”, mas considera prematuro falar-se de um possível recurso ao “lay-off”.