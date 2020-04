Mosteiro dos Jerónimos recebe "cerimónia simbólica" do 10 de Junho

Apesar da pandemia de Covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa vai estar nas celebrações do 25 de Abril, nos termos definidos pela Assembleia da República, aliás com um número exíguo de deputados e meramente simbólico de convidados.

O Presidente da República participará nas cerimónias do 25 de Abril e do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a 10 de Junho, tal como já tem referido publicamente, indica um comunicado do Palácio de Belém .

A Presidência da República anuncia as cerimónias do 10 de Junho serão nos Jerónimos, em Lisboa, e que Marcelo Rebelo de Sousa vai marcar presença na sessão solene do 25 de Abril no Parlamento.

As comemorações estavam inicialmente previstas para a Madeira, mas tiveram que ser adiadas para o ano que vem devido à pandemia do novo coronavírus, uma vez que implicavam deslocação antecipada de centenas de militares e civis, num período de limitação na circulação e convivência de pessoas.

A decisão de manter a sessão solene do 25 de Abril esteve envolvida em controvérsia durante o debate de quinta-feira, no Parlamento.

O deputado do CDS João Almeida criticou a celebração do 25 de Abril no hemiciclo, pedindo às instituições que não deem “sinais errados”, tendo o presidente do parlamento respondido que a sessão solene foi decidida pela maioria.



“Não se pode proibir a celebração da Páscoa, mantendo a celebração do 25 de Abril, que desrespeita no parlamento tudo aquilo que são as normas que as entidades públicas recomendam”, criticou João Almeida, acrescentando: “é fundamental que estejamos à altura do momento e que não demos sinais errados para não comprometer o sucesso que todos queremos atingir”.