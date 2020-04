Governo levanta cerca sanitária em Ovar (com restrições)

17 abr, 2020 18:59

" NÃO É POSSÍVEL IR A ovar COMPRAR PÃO de LÓ ", disse o Senhor Ministro. Mas logo de seguida disse que as Forças de Segurança irão DESENHAR como proceder no próximo dia um de maio, para os FERVOROSOS poderem FESTEJAR. A Este Senhor Ministro pergunto; se eu não posso ir a Ovar comprar Pão de Ló, como me é DADA AUTORIZAÇÃO para ir AQUI, ALI e ACOLÁ festejar o Primeiro de Maio? Pergunto também porque não me foi dada a possibilidade de FESTEJAR a PÁSCOA mesmo seguindo as REGRAS de DISTÂNCIA entre Pessoas. Não, não pense o Senhor nem o Senhor Presidente da República, muito MENOS o Senhor Presidente da Assembleia da República que me CALAREI por esta DUALIDADE de REPRESÁLIAS as MÁS e as assim/assim. Digo isto sem TEMER e porque o Senhor Presidente da República disse " NÃO PODEMOS BRINCAR EM SERVIÇO " e eu aqui não estou a BRINCAR, pois quando vou ao MAR afasto-me das ondas para não MORRER na PRAIA. Por outro lado devo dizer ao Senhor Presidente da Assembleia da República que o VINTE E CINCO DE ABRIL foi levado a cabo com SUCESSO por uma GRANDE MAIORIA de JOVENS como eu " CATÓLICOS "para por FIM á arrogância e principalmente para que este País tratasse os PORTUGUESES por IGUAL. Foi com essa finalidade e não para dar a UNS o PRAZER e a outros o DESPREZO. Se o Santuário de Fátima foi ENCERRADO encerrem a Assembleia da República no dia 25 deste mês e aí SIM venha RECLAMAR para Si a democracia. Sou Português e como tal tenho ( temos ) direito ao RESPEITO.