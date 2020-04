Saúde pública. Celebrar 25 de Abril no Parlamento e 1.º de Maio nas ruas “não faz sentido"

Veja também:

“Contraindicado”. É assim que o presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, Fausto Pinto, classifica a decisão de manter as comemorações do 25 Abril na Assembleia da República e de autorizar o 1.º de Maio nas ruas ainda que com distanciamento social.



Em declarações à Renascença, Fausto Pinto diz que é uma decisão sem “sentido”, e mesmo “imprudente”, numa altura em que o país combate um vírus ainda sem vacina.

“Do ponto de vista epidemiológico e de saúde pública eu não recomendaria. Não faz qualquer sentido”, alerta.

O presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas compreende a importância das comemorações do 25 de Abril e acredita que os políticos vão seguir todas as recomendações dos especialistas.

“Se alguma daquelas pessoas me perguntasse, como médico, eu diria que não aconselharia um ajuntamento de um número tão significativo de pessoas no mesmo local. Agora, estamos a falar de uma situação que tem um peso político grande e os políticos, tomando em conta as recomendações dos peritos, os cientistas e os médicos fazem, depois assumirão a responsabilidade por aquilo que entenderem que é o mais adequado”, sublinha Fausto Pinto.

O especialista em saúde pública desaconselha qualquer aglomeração de pessoas nos próximos tempos, quer para o 1.º de Maio ou 10 de Junho.