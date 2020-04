Rui Pinto já tem juiz. Ana Gomes contesta

Paulo Registo será o juiz do processo de Rui Pinto, criador do Football Leaks e autor das revelações do Luanda Leaks. O juiz é, de acordo com a revista "Sábado", um fervoroso adepto do Benfica.

A informação foi transmitida à agência Lusa por fonte judicial, acrescentando que Paulo Registo, do Juiz 18, será o presidente do coletivo de juízes, composto também pelas juízas Ana Paula Conceição e Helena Leitão, não havendo ainda data para o início do julgamento, no qual Rui Pinto vai responder por 90 crimes.



A "Sábado" aponta para uma série de publicações de Paulo Registo nas redes sociais em que não esconde a preferência clubística. O magistrado terá até colocado um "gosto" numa publicação que se refere a Rui Pinto como um "pirata a bisbilhotar".