​Retido há mais de um mês em Málaga, português relata impacto na vida profissional e pessoal

Gualter Morgado é diretor executivo da Associação Portuguesa dos Industriais das Madeiras e Afins (APIMA) e acabou por ser apanhado pela declaração do estado de emergência em Espanha, quando se encontrava a meio de uma deslocação de trabalho.



Ouvido pela Renascença, o industrial garante que o seu trabalho não foi afetado pela nova condição em que se encontra. Pelo contrário, “o trabalho está a ser feito como antes, com uma agravante: trabalha-se mais horas e temos mais trabalho ainda do que o normal”, descreve. Gualter revela por agora um estado de espírito imune a depressões e assegura que em nenhum momento foi invadido por sentimentos de desespero.

Em Málaga, Gualter tem a companhia da esposa e o contacto com a restante família é agora até mais próximo. Gualter reconhece que “nós os latinos sentimos falta daquele abraço”, mas diz que, apesar de estar longe, sente “uma maior aproximação”.

“Sou capaz de falar mais agora à distância com a minha mãe - falo com ela todos os dias - do que se calhar falava antes. Tenho o cuidado de lhe ligar todos os dias”, reconhece Gualter Morgado.

Confinado ao seu apartamento, com regras mais apertadas do que as que vigoram em Portugal, Gualter só pode sair para fazer compras. Para além de mais horas de (tele)trabalho; algum do tempo é dedicado ao desporto e às aulas de artes marciais.

O diretor executivo da APIMA é também instrutor de artes marciais e mantém essa atividade através da plataforma zoom. “Começamos a fazer essa experiência. Correu bem e neste momento o que acontece é que o treino à distância está a chegar mais longe. As aulas têm assistentes desde Portugal, Espanha, França, Angola e Estados Unidos”, diz.

Gualter Morgado sabe que o espaço aéreo entre Portugal e Espanha está fechado pelo menos até 14 de maio, e que até esse dia vai ter de continuar em Málaga, mas, “a continuar assim, não é problema”.