No Douro há “anjos” que combatem o “isolamento digital” dos jovens

A Bagos d´Ouro tem como principal preocupação identificar os jovens e crianças com potencial e mérito, para assegurar que constroem um percurso académico de sucesso.

“Posso dizer com grande orgulho que tem sido o nosso anjo da guarda. Porque nem a nós, como agregado familiar, deixam faltar nada e, principalmente, que é o destaque deles, aos alunos do Douro”, conta à Renascença Andreia dos Santos.

Andreia tem dois filhos: o João, com 16 anos, que está no 10ºano, e a Elsa Margarida, com sete anos, no 2.º ano. A associação apoia a família “com material, com roupa, com calçado, com aquilo que as crianças vão precisando”.

É assim ao longo de todo ano, mas, neste tempo de confinamento, o apoio assume um relevo especial, “porque, mesmo estando todos separados uns dos outros, nem assim deixam de dar apoio, por videochamada, por telefone”, sublinha esta habitante do concelho de Murça.

Andreia destaca a criação de um grupo online, onde vão comunicando uns com os outros e onde partilham as várias atividades em comum, “para que as crianças possam passar melhor o tempo e não sintam tanto a falta dos amigos”.

“Um anjo caído do céu”

“Só posso dizer que é um enorme orgulho pertencer à Família Bagos d’Ouro, porque, realmente, somos mesmo uma família. E eles, mesmo longe, estão perto. Conseguem ter esse elo com as famílias que apoiam”, acrescenta. “A Bagos d’ Ouro é mesmo um anjo que nos caiu do céu”, diz.

O computador do João, o filho mais velho de Andreia, foi a primeira oferta da Bagos d’Ouro. Já foi há uns anos e já não responde às necessidades.

“Nesta situação, em que temos que trabalhar com a plataforma Teams, estamos a trabalhar os dois, a partir dos telemóveis, porque o computador já não dá para instalar o programa, mas a Bagos está a tentar arranjar uma maneira de resolver a situação e o menino poder trabalhar através do computador”, conta Andreia.

A Elsa Margarida, a filha mais nova, está a trabalhar a partir do telemóvel da mãe. “A plataforma para a menina está a funcionar. A professora meteu uma escala semanal e no dia de hoje esteve a fazer exercícios de Português, exercícios de matemática e exercícios de Estudo do Meio. Eu tirei fotos aos trabalhos que a professora mandou fazer e enviei para o grupo do Facebook”, conta.