Hospitais defendem que antes de levantar medidas é preciso decidir quem responde aos doentes não Covid

Antes do levantamento gradual das medidas de restrição é essencial reformular a resposta do Sistema Nacional de Saúde (SNS) à pandemia de Covid-19. O alerta é do presidente da Direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.

Alexandre Lourenço defende um novo plano do SNS para a realidade que se segue, com a flexibilização da resposta aos doentes com Covid-19 e um reforço dos cuidados aos pacientes não Covid.

“O que nos parece que faz mais sentido é estabilizar esta resposta à Covid-19, nomeadamente termos uma previsão do número de doentes que irão precisar de cuidados intensivos e de ventiladores. E definir a rede de hospitais que vai ter este tipo de serviços, de forma a que os hospitais possam desenvolver a restante reposta de uma forma ordenada – e que é essencial”, explica Alexandre Lourenço.

Segundo o presidente da Direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, só desta forma, “ao estabilizar esta rede definida”, é possível que os hospitais “possam ter espaço e recursos para abrir a restante resposta, que está muito limitada”.