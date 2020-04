Graça Freitas admite surpresa com número inferior de casos positivos, mas pede cautela

Veja também:

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admite que ficou surpreendida com o número inferior de casos positivos pela Covid-19, mas pede cautela na sua análise. Portugal registou 181 novas infeções, o valor mais baixo desde 17 de março.



Em conferência de imprensa, e em resposta à pergunta da Renascença, a líder da DGS diz que confirmou os dados com todo o país para assegurar a sua fiabilidade: "É um número confirmado. Perguntamos ao país todo se correspondia à realidade e são números fiáveis".

No entanto, Graça Freitas alerta que não se podem tirar conclusões precipitadas e é necessário aguardar mais dias com resultados semelhantes.

"Temos de olhar com cuidado para estes números. É um número consistente com o planalto com tendência de descida. É consistente com os números e previsões dos cientistas e da academia, mas temos de aguardar mais uns dias para tirar conclusões dos números de hoje. Não podemos ser demasiado otimistas com um dia com menos casos, ou pessimistas com um dia com mais casos", disse.

Portugal prepara-se para entrar na terceira quinzena do estado de emergência, que prevê o regresso faseado à normalidade. Graça Freitas explica que é preciso continuar com todas as cautelas individuais para evitar contágio.

"As medidas estão a ser feitas para permitir a saída da fase de confinamento. Quando retomarmos a atividade profissional e escolar, terá de ser feito com muito cuidado, com muitas alterações à rotina antes do vírus", explica.