Comunicação social. ​Governo compra 15 milhões de euros de publicidade institucional

Governo vai gastar o triplo do previsto no Orçamento

De acordo com a ministra, esta verba representa o triplo do que estava previsto no Orçamento do Estado para 2020. A distribuição concreta será feita, garante Graça Fonseca, de acordo com o que está estabelecido na lei em matéria de publicidade institucional – critérios de abrangência e circulação – e também em função do tempo e do espaço utilizados.

As campanhas de publicidade, globalmente coordenadas pela Presidência do Conselho de Ministros, serão sempre integradas na componente de informação dos órgãos de comunicação social nacionais generalistas. Uma vez que o principal objetivo, nas palavras da ministra, é “mais do que apoiar os órgãos de comunicação social, defender um jornalismo livre, independente e plural.”

Este espaço deverá ser utilizado sobretudo para a divulgação de campanhas destinadas à generalidade da população. A começar pelas campanhas da Direção-Geral de Saúde, mas também de promoção da literacia mediática, causas sociais e de divulgação cultural. Graça Fonseca admitiu, aliás, que durante o mês de maio, a atividade cultural comece a regressar à normalidade.