Governo: ​1.º de Maio é possível com distanciamento social, mas funerais não

Veja também:

O Governo garante que as celebrações do 1.º de Maio serão realizadas de acordo com as normas de distanciamento social determinadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e mediante articulação prévia com as forças de segurança.



Foi esta a resposta repetida pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, perante as perguntas insistentes dos jornalistas relativamente `forma como será celebrado o Dia do Trabalhador.

“Não são manifestações, é a possibilidade de realizar comemorações oficiais”, esclareceu Mariana Vieira da Silva.



“Há aqui [1.º de Maio] regras de saúde pública que serão estritamente aplicadas e que determinarão regras de distanciamento que numa celebração deste tipo é possível realizar e que nos funerais não é possível exigir”, justificou o ministro da Administração Interna, depois de uma pergunta sobre como se explica que uma família não possa ir ao funeral de um parente que morra a 30 de abril, mas pode haver ajuntamentos de pessoas nas celebrações do 1.º de Maio.

“As restrições a um normal funcionamento dos funerais foram até anteriores ao estado de emergência e prendem-se com factos que aconteceram um pouco por todo o mundo e que também são compreensíveis”, acrescentou Mariana Vieira da Silva, considerando que os funerais “são lugares de muita facilidade na propagação” da Covid-19, porque “é impossível decretar uma impossibilidade de contacto físico e de proximidade naquele contexto”. E garantiu que a abertura que é feita para o Dia do Trabalhador “tem essas salvaguardas, tanto das orientações das autoridades de saúde como as que vierem a ser definidas pelas forças de segurança”.

A exceção consta do decreto que entretanto já foi publicado, e que pode ser lido na íntegra aqui.