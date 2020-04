Estado de emergência. Quase 180 detenções em duas semanas

Veja também:

As forças de segurança procederam à detenção de 177 pessoas durante as últimas duas semanas de estado de emergência, anunciou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Um total de 41 pessoas foram detidas por violação da obrigação de confinamento, 79 por violação do dever geral de recolhimento no domicílio, 20 por violação da cerca sanitária em Ovar e 17 por violação das obrigações de encerramento de estabelecimento.

O ministro da Administração Interna revela que há 172 casos confirmados de Covid-19 entre as forças de segurança.

Eduardo Cabrita falava em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, que determinou o levantamento da cerca sanitária no concelho de Ovar, que durava há um mês.