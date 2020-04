Empresária chinesa oferece equipamento de proteção à Área Metropolitana de Lisboa

Uma empresária chinesa deciddiu oferecer equipamento de proteção à Área Metropolitana de Lisboa (AML).

São luvas descartáveis, máscaras cirúrgicas, batas impermeáveis, máscaras FFP2, óculos e viseiras de proteção. O carregamento de equipamentos de proteção individual, encomendado pela AML à China, já chegou a Portugal e começa esta sexta-feira a ser distribuído pelos 18 municípios da AML.

Conforme foi anunciado na reunião desta quinta-feira do Conselho Metropolitano, todo este material foi oferecido pela empresária e filantropa chinesa Ming Hsu, que, já no início de abril, tinha feito uma doação de 4,6 milhões de euros em equipamento médico para combater a pandemia em Portugal, incluindo 80 ventiladores.

Ming Hsu é uma empresária nascida em Taiwan, com grandes investimentos em Portugal no setor imobiliário de luxo, em Lisboa, Cascais e Setúbal. A maioria das suas empresas estão sediadas em Hong Kong. Estudou nos Estados Unidos e é casada com um norte-americano. Foi um dos mecenas da Nova School of Business & Economics, com uma doação de dois milhões de euros.