Covid-19. Governo intensifica testes nos lares de idosos do Norte

O Governo vai reforçar a realização de testes Covid-19 aos trabalhadores e utentes dos lares de terceira idade, sobretudo, na região Norte, anunciou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

A partir de segunda-feira, o programo “terá incidência especial na região Norte do país, devido ao número de residentes em lares e ao número de casos na região”, disse o governante na conferência de imprensa do Conselho de Ministros.

“Teremos condições para realizar mil novos testes diários, de acordo com prioridades articuladas com a Área Metropolitana do Porto e comunidades intermunicipais da região Norte”, explica Eduardo Cabrita.

Nas próximas semanas todos os trabalhadores de lares de idosos serão testados, adiantou o ministro da Administração Interna.