Covid-19. Doentes infetados em meio hospitalar em menor número

Há muito menos doentes infetados dentro dos estabelecimentos de saúde. A garantia foi dada esta sexta-feira pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa.

Em resposta à pergunta da Renascença, Graça Freitas assinala que, nas últimas semanas, Portugal tem tido "muito menos relatos de doentes infetados dentro dos estabelecimentos de saúde".

"Houve uma separação entre circuitos Covid e circuitos não-Covid. Os profissionais de saúde estão muito atentos aos pacientes no circuito não-Covid. Quem desenvolva sintomas será testado com muita rapidez e tirado do local. Estas situações tendem a desaparecer", explica a Diretora-Geral da Saúde.

Esta sexta-feira, Portugal registou um aumento de 181 casos confirmados de Covid-19, elevando o total de infeções para 19.022. Morreram mais 28 pessoas, num total de 657.

Há 158.940 casos suspeitos do novo coronavírus e 519 recuperados.