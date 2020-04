Campanha para entrega de equipamentos de proteção individual rendeu 75 mil euros

Veja também:

A Associação Portuguesa de Mutualidades anunciou, esta sexta-feira, que a campanha nacional de angariação de fundos para adquirir equipamentos de proteção individual contra a propagação da Covid-19 resultou numa angariação de 74.667 mil euros.

Segundo a nota enviada às redações, os fundos foram doados "às Entidades de Economia Social com equipamentos de saúde e de apoio social ligadas à APM-RedeMut (Associação Portuguesa de Mutualidades) e à CNIS (Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade)".

Os donativos vieram das mais diferentes entidades do setor social com referência especial para um donativo relevante do Montepio-Geral Associação Mutualista.