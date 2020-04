​Bragança transforma pavilhão em enfermaria para doentes de Covid-19

Veja também:

O Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, em Bragança, está preparado para funcionar como enfermaria de acolhimento para doentes de Covid-19. Com capacidade para 74 utentes, esta solução está pronta a ser utilizada e serve de complemento ao hospital de campanha que a autarquia já tinha instalado na Unidade Local de Saúde do Nordeste.



“Adaptar este equipamento e dotá-lo de condições para acolher doentes Covid-19 em fase de transição, ou doentes não Covid, permite alargar, de uma forma versátil, a capacidade de resposta face à pandemia, para o bem da saúde dos brigantinos e do distrito”, refere Hernâni Dias, presidente da Câmara Municipal de Bragança.

De acordo com o autarca, “apesar de não ter sido construído para o efeito, o pavilhão servirá de forma competente este nobre propósito, já que ali puderam ser instaladas, graças ao seu amplo espaço interior, várias enfermarias para isolamento de doentes”.

Uma solução, destaca o autarca, só possível “com a boa vontade de várias entidades privadas que disponibilizaram diversos materiais a título gratuito, demonstrando grande solidariedade e capacidade de responder positivamente a esta missão comum de mitigar os efeitos da pandemia”.

O espaço está equipado com 74 camas, cedidas pelo Hotel São Lázaro, com as devidas distâncias de segurança entre equipamentos e estruturas modulares, para maior privacidade dos doentes que ali possam ser instalados.

A enfermaria está também equipada com a roupa de cama necessária, com jogos de lençóis e almofadas, produzidos propositadamente e a título gratuito pela empresa Piubelle. Os cobertores e edredons, foram cedidos pela Obra Social Padre Miguel e pelo Hotel Classis.

Além das instalações sanitárias e da climatização existentes no Pavilhão Municipal, a nova unidade de apoio é constituída por 14 enfermarias individuais, oito de seis camas, três de quatro, dois consultórios e uma área de triagem.

Junto ao Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira encontra-se instalado um Centro de Testes COVID-19 que permite a realização até 200 testes por semana, com funcionamento às segundas, quartas e sextas. A Unidade Local de Saúde do Nordeste e o hospital de campanha situam-se a 400 metros.