Ator Filipe Duarte morre aos 46 anos

Ator português Filipe Duarte morreu esta sexta-feira vítima de enfarte do miocárdio, avança a SIC. Tinha 46 anos.

Fonte próxima da família adiantou à agência Lusa que o ator morreu durante a madrugada, em casa, no concelho de Cascais.



Nascido a 5 de junho de 1973, em Nova Lisboa, em Angola, Filipe Duarte participou em dezenas de peças de teatro, filmes e telenovelas.



Formou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e no Instituto de Investigação e Criação Teatral.



Foi em palco que se estreou, nos anos 1990, com a Companhia Teatral do Castelo e com o Teatro da Garagem. No teatro, trabalhou com companhias como o Teatro Meridional e o Teatro do Vestido, mas foi sobretudo no cinema e em televisão que construiu a carreira.