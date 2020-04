Atenção: "não existe nenhum levantamento de medidas"

“Nos restantes 15 dias do mês de abril mantemos genericamente as medidas que foram definidas” até aqui, disse Mariana Vieira da Silva, explicando que as próximas duas semanas vão servir para preparar as medidas que podem vir a ser tomadas em maio. “Passaremos os próximos 15 dias a organizar o levantamento destas medidas”, garantiu a ministra.

“Essa medidas [de levantamento] serão sempre progressivas, serão sempre avaliadas e julgo que é muito importante que tenhamos todos consciência de uma coisa que temos vindo a falar e que é muito notório nas reuniões com especialistas: as medidas têm de ser sempre ponderadas, temos de dar tempo para avaliar o efeito de cada medida numa pandemia e são sempre alvo de ajustamentos e mesmo recuos”, acrescentou Mariana Vieira da Silva, admitindo assim que pode haver recuo em medidas em função dos efeitos na progressão da epidemia de Covid-19.

A circulação de pessoas continuará, portanto, condicionada às deslocações necessárias para trabalhar, ir às compras, aos serviços de saúde, á farmácia ou prestar assistência a familiares. “O que significa que as viagens de passeio, de férias ou de fim-de-semana prolongado estão impedidas porque só são permitidas as saídas de casa para condições especificas, nas quais não está um passeio de três dias”, alertou a ministra quando foi questionada sobre a possibilidade de os portugueses aproveitarem o fim-de-semana alargado de 1 a 3 de Maio para um passeio ou umas mini-férias.

O novo período de estado de emergência começa às 00h deste sábado, dia 18 de abril, e termina às 23h59 do dia 2 de maio. As restrições impostas pelo primeiro decreto do estado de emergência, que continuam em vigor até maio, podem ser consultadas aqui.

Evolução da Covid-19 em Portugal