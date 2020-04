Wuhan corrige critérios e número de mortes por coronavírus sobe 50%

Veja também:

O número de mortes em Wuhan, na China, cidade onde começou a pandemia do novo coronavírus, é, afinal, 50% maior do que inicialmente reportado.

Após revisão dos critérios de contabilização do número de óbitos, o total em Wuhan subiu de 2.579 para 3.869, o que confirma o ceticismo de alguns países relativamente ao número até então comunicado.

As autoridades chinesas acrescentaram à cifra original o número de pacientes que não conseguiram ir para hospitais, hospitais campanha e outras instituições preparadas para tratar doentes com Covid-19.

A China refere que, no início do surto, alguns hospitais estavam sobrecarregados, o que levou a que houvesse casos reportados incorretamente, com atraso ou mesmo omitidos.

"Os números do coronavírus concernem não só as vidas e saúde do povo, mas também a credibilidade do governo. A revisão destes números não só protege os direitos dos cidadãos, como mostra o respeito do governo por cada indivíduo", referiu porta-voz do governo chinês, citado pelo canal de televisão estatal CCTV.

Com estes novos números, a China passa a registar um total de 4.632 mortes por Covid-19 e 82.692 infetados, desde o início da pandemia.