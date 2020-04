Presidente da Câmara pede uso obrigatório de máscara em Londres

Veja também:

O presidente da Câmara de Londres pediu ao Governo britânico, esta sexta-feira, que torne obrigatório o uso de máscaras para quem circule pela capital. Sadiq Khan apontou que, no resto do mundo, ficou provado que tapar o rosto ajuda a evitar a propagação do novo coronavírus.

"Nas circunstâncias em que não é possível mantermos o distanciamento social, como quando se usa transportes públicos ou se está numa loja, devíamos estar a usar formas não médicas tapar o rosto, como lenços, cachecóis ou máscaras reutilizáveis", afirmou, em declarações à BBC.

As normas de distanciamento social do Reino Unido não contemplam o uso de máscaras faciais, contudo, Khan assinalou que isso devia mudar.

No Reino Unido, registam-se 103.093 casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus, que provoca a Covid-19, que já matou 13.729 pessoas.