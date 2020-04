Pandemia do coronavírus "tornou-se novamente gerível" na Alemanha

Veja também:

A pandemia do novo coronavírus, na Alemanha, "tornou-se novamente gerível", de acordo com o ministro da Saúde, Jens Spahn, numa altura em que o número de pacientes recuperados superou, durante toda a semana, o número de novos contágios confirmados.

"Ao dia de hoje, a pandemia tornou-se novamente controlável e gerível", afirmou, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Spahn acrescentou que "em momento algum o sistema nacional de saúde tinha ficado, até ver, sobrecarregado" com doentes Covid-19.

A Alemanha é o quinto país do mundo com maior número de casos confirmados, com 138.135, apenas atrás de EUA, Espanha, Itália e França. Contudo, tem mantido uma taxa de letalidade baixa, comparativamente com esses países, com 3.868 óbitos devido ao novo coronavírus.