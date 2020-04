Macron desafia Trump e defende papel da OMS na crise da pandemia

Veja também:

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu o papel da Organização Mundial da Saúde (OMS) na crise do novo coronavírus durante uma reunião dos líderes do G7, realizada por videoconferência na quinta-feira, sob a Presidência de Donald Trump. Isto depois do líder norte-americano ter anunciado a suspensão do financiamento dos Estados Unidos para a OMS.