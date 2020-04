"Libertem o Minnesota!" Donald Trump pressiona estados a levantarem restrições

Veja também:

O Presidente dos EUA, Donald Trump, apelou esta sexta-feira aos seus apoiantes para “Libertarem” três estados dirigidos por eleitos do partido Democrata, encorajando na prática protestos que contrariam as indicações de confinamento motivadas pelo novo coronavírus.

Em mensagem na rede social Twitter, e um dia após ter divulgado um plano sobre um regresso gradual às atividades económicas, Trump adotou uma retórica semelhante aos seus apoiantes que exigem a anulação das ordens que implicaram a perda de emprego para milhões de norte-americanos.

“LIBERTEM O MINNESOTA!”, “LIBERTEM O MICHIGAN!” e “LIBERTEM A VIRGÍNIA”, escreveu Trump naquela rede social, em que também critica o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que tem criticado a resposta federal à pandemia.

Cuomo “devia gastar mais tempo a ‘fazer’ e menos tempo a ‘queixar-se’”, disse, e acrescentando: “Menos conversa e mais ação!”.

O inquilino da Casa Branca voltou a criticar diversos Estados no Twitter: “Os Estados têm de pôr em prática os seus TESTES!”.

No seguimento das suas mensagens as manifestações anticonfinamento aumentaram de tom e de número, contrariando as orientações estaduais.

Na quinta-feira, o Governo de Trump emitiu novas orientações para Estados, empresas e pessoas sobre a forma de aliviar as restrições do distanciamento social para lidar com o novo coronavírus em áreas onde este esteja em declínio.

Segundo as orientações distribuídas, os Estados ou as regiões devem verificar alguns critérios antes de evoluírem para uma abertura programada.

Por exemplo, deve haver uma trajetória descendente de casos documentados da pandemia de covid-19 dentro de um período de 14 dias e a existência de um programa robusto de testes para os trabalhadores do setor da saúde.

Na apresentação Trump disse que alguns estados poderiam começar já na sexta-feira, embora se escusasse a dizer quais. Esta sexta-feira o Texas anunciou que vai começar a levantar algumas restrições já na próxima semana.