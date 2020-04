Covid-19. Macron diz que Europa atravessa "o momento da verdade"

Emmanuel Macron, Presidente francês, acredita que a União Europeia enfrenta a "hora da verdade" para decidir o futuro da organização, com a luta para travar a pandemia da Covid-19 e as respetivas consequências financeiras. Em entrevista ao " Financial Times ", o líder francês apela à solidariedade económica na UE.

As medidas de isolamento social colocaram um forte travão na economia dos países do mundo e na vida das pessoas, decisões sem precedentes na história mundial: "É um profundo choque antropológico. Paramos metade do mundo para poder salvar vidas, não há registo disto na nossa história".

Emmanuel Macron não esconde a incerteza no combate à Covid-19 e reconhece que não sabe dizer se o mundo atravessa o início ou o meio da crise do novo coronavírus.

China não revela tudo e fim de ciclo na globalização

Esta sexta-feira, Wuhan - epicentro da pandemia da Covid-19 - fez a revisão dos critérios de contabilização dos óbitos pela doença, o que fez subir os números de 2.579 para 3.869. Macron acredita que na China "há claramente coisas que aconteceram que não sabemos".

"Dadas as diferenças [regime político], as escolhas que a China tomou e o que o país é hoje, que eu respeito, não podemos ser ingénuos e achar que foram muito melhores a lidar com a situação. Não sabemos, há claramente coisas que aconteceram e que nós não sabemos delas", diz.

Macron acredita que a pandemia mudará a "natureza da globalização com a qual vivemos nos últimos 40 anos". "Achávamos que já não existiam fronteiras. Tudo se resumia a circulação mais rápida e acumulação", diz.

Nos últimos anos, o líder francês explica que já era possível ver que o mundo estava a chegar a um fim de ciclo na globalização, que começava a "a minar a democracia".

"A globalização teve os seus grandes sucessos. Acabou com os totalitaristas, houve a queda do muro de Berlim e tirou milhões de pessoas da pobreza. No entanto, nos últimos anos começaram a aumentar as desigualdades nos países desenvolvidos. Era claro que este tipo de globalização estava a chegar a um fim de ciclo, porque estava a minar a democracia", termina.

A Covid-19 já infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em todo o mundo, depois de ter começado em Wuhan, na China. No total, já faleceram cerca de 150 mil pessoas devido ao coronavírus e mais de meio milhão já recuperaram.

À data, Portugal contabiliza 18.841 infetados, 629 mortos e 493 recuperados devida à Covid-19.