Covid-19. ​Cem mil europeus ainda à espera de voltar para casa

Perto de 100 mil cidadãos da União Europeia continuam à espera de transporte para regressarem aos seus países. A Comissão Europeia divulgou esta sexta-feira o balanço das ações de repatriamento feitas entre o final de janeiro e meados de abril, e garantiu que mantém todos os esforços para trazer todos os cidadãos que se encontram fora das fronteiras da União Europeia.



No mesmo período foram, entretanto, repatriados mais de meio milhão de cidadãos afetados por restrições às viagens em todo o mundo, provocadas pela covid-19. Encontravam-se, sobretudo, na região da Ásia-Pacífico e nas Américas do Sul e do Norte.

No que toca aos voos de repatriamento, realizaram-se cerca de 200, organizados e financiados em conjunto pelos Estados-membros e pelo Centro de Coordenação de Resposta a Emergências, o serviço de proteção civil europeu, e que trouxeram 41 mil pessoas. Para serem financiados – até ao máximo de 75% do seu custo - têm de trazer cidadãos do país que os organiza e também de outros Estados-membros.

Portugueses: 4 mil já cá estão, mil ainda esperam voo

Nestes números incluem-se 289 cidadãos portugueses que foram repatriados, com a ajuda de Bruxelas, de países como China, Sri Lanka, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietname, Senegal, Peru, Haiti, Bolívia, Nepal, Seicheles, Tailândia, Jibuti, Cuba, Jordânia, Maurícias, Nova Zelândia, Nicarágua, Camarões, Namíbia, Camboja, Guatemala, México, Myanmar, Paquistão, Austrália e Guiné-Conacri.

A quase totalidade destes portugueses regressaram em voos de repatriamento organizados por outros Estados-membros. Portugal promoveu apenas um voo desta natureza, no final de março, para Lima, capital do Peru.

O governo português levou, no entanto, a cabo, outras ações de repatriamento. Segundo uma publicação feita na semana passada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social Twitter, de um total de 5.120 pedidos de apoio, já foram resolvidos 4.085 casos, estando em curso esforços para resolver os restantes.