Covid-19. Brasil ultrapassa os 30 mil casos de infeção

Veja também:

O Brasil ultrapassou a barreira das 30 mil pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, totalizando 30.425 casos confirmados e 1.924 óbitos desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.

Nas últimas 24 horas, o país sul-americano registou 188 mortes e 2.105 novos casos de infeção.

Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de letalidade da Covid-19 subiu hoje para 6,3%.

São Paulo continua a ser o estado brasileiro com maior número de casos confirmados, concentrando 853 mortos e 11.568 casos de infeção. Seguem-se os estados do Rio de Janeiro, que tem 3.944 casos confirmados da covid-19 e 300 óbitos, e o Ceará, que, apesar de ter o mesmo número de vítimas mortais registado no Amazonas (124), supera na quantidade de infetados, com 2.386.

Todas as 27 unidades federativas do Brasil (26 estados mais o Distrito Federal) têm agora óbitos associados à infeção pelo novo coronavírus.

"Atualmente, os estados do Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Roraima estão em estado de emergência, ou seja, precisam de redobrar os cuidados em relação à prevenção do coronavírus por estarem 50% acima da incidência nacional de casos de coronavírus", indicou a Tutela da Saúde em comunicado.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 140 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 450 mil doentes foram considerados curados.