Atividade económica nos EUA será retomada por fases e ao ritmo de cada estado

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira as orientações para a reabertura económica e social do país, nesta fase de pandemia de coronavírus.

Depois de uma fase de alguma tensão com os governadores dos estados, Trump fez questão de ser menos conflituoso nesta apresentação e elogiou os governadores, fazendo questão de enaltecer a sua autonomia federal. As orientações, disse, podem ser adotadas ao ritmo necessário para cada um, mediante a realidade no terreno de cada um. Mesmo dentro dos estados as orientações podem ser adotadas de forma diferente de condado para condado, disse.

“Tenho estado em contacto com os governadores, tenho excelentes relações com eles, democratas ou republicanos. Estamos todos a trabalhar juntos, isto não é uma questão partidária”, disse o Presidente, que convidou os estados vizinhos a colaborar de forma regional.

Trump elogiou também o povo americano e os sacrifícios que tem feito, que “serão lembrados por gerações”.

“Fechámos a maior economia que o mundo alguma vez conheceu para travar esta guerra, e agora estamos a vencê-la”, disse o Presidente.

Três fases

As orientações da Administração americana para reabrir a economia são compostas por três fases.

Numa primeira fase encoraja-se o teletrabalho e condições especiais para os grupos sociais mais vulneráveis. As escolas que já estão fechadas devem manter-se fechadas e os bares ficam encerrados, embora os ginásios e locais de grandes eventos possam reabrir respeitando a distância social. As viagens não-essenciais devem ser minimizadas e as visitas a hospitais e lares são absolutamente proibidos. Alguns estados, em que o vírus já está controlado há mais de 14 dias, podem começar a fase um “literalmente amanhã”, explicou o Presidente.

Na segunda Fase as escolas e atividades para jovens podem reabrir e as viagens não-essenciais podem ser retomadas. Mantém-se a recomendação para dar condições especiais a pessoas mais vulneráveis e os bares podem reabrir, com limites, mas as visitas a lares e hospitais continuam a ser proibidas.

Finalmente, a terceira fase já prevê o regresso ao trabalho sem limites, o fim do confinamento de grupos vulneráveis e o retomar de visitas a lares e hospitais.

Os Estados Unidos são, segundo os números oficiais, o país com mais mortes por coronavírus e com mais casos, mas segundo as autoridades o pico da doença já passou e a Administração preparou estas orientações para permitir o regresso à normalidade, dentro do possível.