Ansiedade pelo final de um mês de "prisão domiciliária" em Ovar

Rui Palavra é o presidente da Ovarense Basquetebol e, em entrevista a Bola Branca, dá conta do estado de "ansiedade" que se vive na cidade com a perspetiva do levantamento da cerca sanitária, imposta há um mês, como forma de conter a propagação do novo coronavírus.

O dirigente confessa que este tem sido um tempo que "afeta mentalmente" e de seguida atira, "em jeito de brincadeira", que os ovarenses têm vivido "em prisão domiciliária". Contudo, e perante a hipótese de nas próximas horas terminar o estado de calamidade no concelho, é preciso, sublinha, reforçar que "o perigo continua" e deixar um alerta às pessoas para que não tentem "recuperar rapidamente" o tempo já passado em suas casas.

Rui Palavra manifesta, ainda, o desejo de que "tudo corra bem". Um desejo alicerçado numa "esperança" de que todos olhem "o mundo de forma diferente", no futuro.