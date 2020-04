Paços de Ferreira quer regresso do campeonato, mas só em condições de segurança

Aquilo de que está certo é que quando regressar, o futebol será à porta fechada. “Havendo regresso, como desejamos, não existe outro cenário possível, que não o regresso sem público. O futebol sem público perde a sua essência, mas não acho possível que regressemos com adeptos nas bancadas, porque isso seria a negação de tudo o que proclamámos até agora. É lamentável, mas não vislumbro o regresso do futebol com público”, sublinha.

“O Paços de Ferreira está preocupado com as condições de regresso e espera que esse regresso não seja precipitado. Devemos regressar em condições que nos permitam ter segurança de poder jogar. Estamos a falar de 150 a 200 pessoas que estão envolvidas em cada partida, portanto, regressar de imediato à competição sem salvaguardar essas situações cria-me alguma confusão”, reconhece.

Paulo Meneses considera também que o campeonato não deverá recomeçar sem estarem esclarecidas as situações dos contratos dos jogadores.

“Há uma série de lacunas neste momento, que não estão regulamentadas, que tem a ver com o prolongamento dos contratos, nomeadamente com contratos de empréstimos, e com a questão do direito ao trabalho e ao direito de remuneração, porque estamos a falar de uma liga que se irá prolongar seguramente para além de 30 de junho, e há situações a clarificar, porque não sabemos o que se vai passar. Acho que não faz sentido recomeçarmos o campeonato, sem estas situações estarem esclarecidas”, aponta.

ARenascença apurou que o futebol profissional pode regressar a 14 ou 21 de junho e prolongar-se por seis semanas. Se os campeonatos forem retomados a 14, um domingo, estendem-se até 26 de julho. Se a data de recomeço for 21 de junho, haverá jogos até 2 de agosto.

O novo decreto de estado de emergência, que entra em vigor este sábado, irá durar até 2 de maio. Com o regresso gradual e progressivo à normalidade, os clubes poderão, em breve, voltar aos treinos. O Nacional da Madeira foi o primeiro e único clube, até ao momento, a regressar ao trabalho no relvado, ainda que de forma muito condicionada.