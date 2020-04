​Henrique Calisto defende "verdade desportiva em campo e não na secretaria"

Calisto defende que "15 dias, ou três semanas, de treino conjunto" é tempo suficiente para as equipas readquirirem a forma necessária para a competição. Considera, no entanto, que devia ser estipulada uma data para o começo dos treinos, "para que não hajam beneficiados e prejudicados". "Será muito mais honesto que todos comecem a sua preparação no mesmo dia", observa.

A Liga Portugal deve fazer "todos os possíveis" juntamente com os clubes profissionais para reatar as competições, caso haja condições para tal, pois essa será a única forma de assegurar que a verdade desportiva possa ser alcançada "em campo e não na secretaria".

Jogos à porta fechada

Se as competições acabarem por ser retomadas, já é dado adquirido que os jogos irão decorrer à porta fechada, para reduzir o risco de contágio por Covid-19. Henrique Calisto faz uma avaliação, medindo prós e contras.

Como fator positivo estará o fato das televisões não poderem "contestar o pagamento do que falta" para o fecho da temporada. Ou seja, irão beneficiar de "mais subscritores", que por obrigação legal não poderão entrar nos estádios e só através da televisão terão acesso aos jogos de futebol.

Como aspeto negativo, Henrique Calisto assinala que faltarão os adeptos, "oxigénio de força motivacional" para os atletas e que, por isso mesmo, são comummente designados como o "13.º jogador".

Nestas declarações à Renascença, o treinador deixa uma impressão final sobre um jogo em particular, "a festa do povo no Jamor". "Será desolador" assistir a uma final da Taça de Portugal sem público, lamenta. Aquele jogo, que este ano será entre Benfica e FC Porto, "é um ato de relacionamento social". Algo que, sublinha, esta época, dadas as circunstâncias, não se verificará.

Henrique Calisto, de 66 anos, está sem trabalho, neste momento, depois de ter deixado o posto de coordenador técnico do Dalian Yifang, da China. O treinador, que em Portugal orientou Paços de Ferreira, Académica, Rio Ave, Penafiel, Chaves, Varzim, Leixões, Braga, Salgueiros e Boavista, destacou-se, também, pelo trabalho realizado na Ásia, nomeadamente, no Vietname, país onde foi bicampeão pelo Long An e selecionador nacional. Treinou, ainda, o Muangthong United, na Tailândia, e o Recreativo de Libolo, em Angola.