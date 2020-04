​Cristiano Ronaldo é "amplificador" das mensagens da OMS

O alcance destas publicações foi analisado pela "The Metrics Factory". A agência francesa de consultoria em comunicação e marketing digital concluiu que a OMS precisaria de investir 1 milhão e 153 mil euros para obter a repercussão alcançada por CR7. As duas publicações geraram 8 milhões de "gostos" e 664,4 milhões de visualizações e mais de 97 mil comentários. Números que continuam a crescer.

Ronaldo, que está recolhido na sua casa na ilha da Madeira, apelou, numa primeira mensagem, para que todos seguissem os conselhos da OMS e, numa segunda publicação, partilhou conselhos práticos para evitar o contágio, recomendados pela mesma organização.

Ronaldo, de acordo com o estudo apresentado, multiplicou por 40 o impacto das mensagens da OMS. O jogador da Juventus tem mais de 200 milhões de seguidores no Instagram. Em isolamento na Madeira, desde que o campeonato italiano foi suspenso, Cristiano Ronaldo já voltou aos treinos, sozinho. O capitão da seleção nacional trabalha no relvado do Nacional da Madeira.